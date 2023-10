Doggen-Mix Don hofft auf Happy End: Wer ist dem 60-Kilo-Hund gewachsen?

Seit Don Teil eines Trainingsprogramms ist, zeigt er große Fortschritte. © Tierheim München

Don wurde circa im Juni 2020 geboren. Der kastrierte Rüde hat eine Schulterhöhe von 76 Zentimetern und wiegt derzeit stolze 60 Kilogramm.

In Deutschland angekommen, musste Don aufgrund seiner fehlenden Erziehung - und weil er seine Ressourcen verteidigte - seine Pflegestelle wechseln. Nach weiteren Aufenthalten in einem Tierheim und einer Tierpension wurde er vom Münchner Tierheim übernommen und in ein Trainingsprogramm integriert. Hier zeigt er bereits große Fortschritte.

Gegenüber seinen Bezugspersonen zeigt sich Don verschmust und verspielt. Im Training ist er gut zu motivieren und zur Kooperation bereit. Er kann aber auch etwas distanzlos sein und bringt rassetypisches Territorialverhalten mit. Fremden Menschen begegnet er zunächst skeptisch - eine gewisse Abwehrbereitschaft ist gegeben.

Anderen Hunden gegenüber ist Don prinzipiell aufgeschlossen, entscheidet jedoch nach Sympathie.