Eltern "passten nicht auf": Einen Monat altes Baby vom Familienhund zerfleischt

Torrance (US-Bundesstaat Kalifornien) - Hund und Baby im selben Haushalt - das sollte wohlüberlegt sein, wie ein schrecklicher Fall aus den USA nun in aller Grausamkeit klarmacht: In der Stadt Torrance, unweit von Los Angeles gelegen, wurde in dieser Woche ein nur wenige Wochen altes Baby vom Hund seiner Eltern durch Bisse so stark verletzt, dass es verstarb.