Er ist alt und sieht schlecht: Hund fällt in Kanal, Feuerwehr muss Vierbeiner retten

Die Münchner Feuerwehr musste einen kleinen Vierbeiner aus dem Ländkanal im Stadtteil Thalkirchen retten. © Berufsfeuerwehr München

Der Vierbeiner war am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der Zentralländstraße in das Gewässer gefallen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

Aufgrund seines hohen Alters von 17 Jahren und eines eingeschränkten Sehvermögens hatte der Mischling wohl den Rand des Kanals übersehen.

Glück im Unglück: Er konnte sich schwimmend unter eine Brücke retten. An dieser Stelle ist der Kanal nicht so tief und der Hund konnte stehen.

Weder Hundehalter noch hinzugeeilte Passanten konnten das Tier allerdings aus dem Wasser holen, da die Uferbefestigung schlichtweg zu steil ist.