Frau bringt ihren Hund zum Friseur, doch der ist davon gar nicht begeistert

Mit einer deutlichen Reaktion zeigte der Hund, dass er nicht beim Hundefriseur sein wollte. © TikTok/pikapupp

Alyx, die Besitzerin des ausdrucksstarken Hundes, veröffentlichte ein Video auf ihrem TikTok-Kanal "pikapupp", das innerhalb kurzer Zeit viral ging.

In dem kurzen Clip ist ihr Haustier beim Hundefriseur zu sehen. Schnell wird dabei klar, dass der Berner Sennenhund von dem Besuch absolut nicht begeistert zu sein scheint.

Der Vierbeiner wirkt unsicher und weicht immer wieder vor der Friseurin zurück. Diese versucht, es langsam angehen zu lassen, indem sie ihn ruhig begrüßt und behutsam fragt: "Darf ich dich anfassen?"

Die Fellnase scheint keine Sekunde lang nachdenken zu müssen und gibt mit zusammengebissenen Zähnen eine strenge Antwort. Sein deutliches Bellen klingt dabei fast wie ein klares "Nein" auf Englisch.

Die Hundefriseurin nimmt die Reaktion nicht übel und merkt im Kommentarbereich an, dass der Wuffi ein neuer Kunde ist und sich in der veränderten Umgebung wahrscheinlich noch unwohl fühlt. Auf TikTok zog der Clip mit 32,9 Millionen Aufrufen und 7,2 Millionen Likes zahlreiche Zuschauer an.