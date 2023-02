Frau fragt Hund, warum er traurig ist: Clevere Labrador-Dame antwortet auf besondere Weise

Schließlich schlussfolgert Coppers Besitzerin, dass ihre Hündin traurig ist, weil sie oben in der Wanne baden möchte. Aus diesem Grund tröstet sie den Vierbeiner damit, dass sie das am nächsten Tag machen können. Angesichts dieses Vorschlags hält sich die Begeisterung der Fellnase in Grenzen.

Begeisterung sieht anders aus. Wollte die Hündin wirklich ein Bad nehmen oder wusste sie nur nicht, welche Tasten sie drückte? © TikTok/Screenshot/thechattylab

Neben 1,8 Millionen Likes hinterließen die Zuschauer Tausende Kommentare. Während einige darin von der Intelligenz des Hundes schwärmten, mahnten andere sein Frauchen an, endlich das Bad zu gewähren.

Die US-Amerikanerin meldete sich einen Tag später mit einem weiteren Video, in dem Copper endlich ihren ersehnten Wasserspaß bekommt. Allerdings wirkt das Tier auch in diesem Clip nicht sonderlich euphorisch. Was die Frage aufwirft, ob Copper wirklich wusste, was sie tat, als sie die Tasten drückte.

Vermutlich sind diesbezüglich weitere Experimente vonnöten. Wer der Hündin dabei zuschauen möchte, kann das auf ihrem TikTok-Kanal The Chatty Lab tun.