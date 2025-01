Frau ist stolz, wie gut sich ihr Golden Retriever mit Lämmchen versteht: Doch dann zeigt er sein wahres Gesicht

Was für ein süßer Hundeblick. Doch Golden Retriever Bailey kann auch anders. © Collage: Screenshots/TikTok/@goldenlifeofbailey

Der Rüde aus North Wales in Großbritannien lernte vor etwa vier Jahren erstmals in seinem Leben Lämmer und Schafe kennen. Kathrine Jensen war mit dem Hund in ein Haus gezogen, neben dem bis heute ein Schäfer wohnt.

Über die erste Begegnung der ungleichen Tiere sagte das Frauchen diese Woche in einem Interview mit Newsweek: "Er war sehr fasziniert von ihnen und saß einfach ewig neben dem Zaun und starrte sie an."

Was zunächst so glückselig wirkte, sollte schon bald ins Gegenteil umschlagen. "Ich glaube, er denkt, die Schafe und Lämmer seien Hunde und er will mit ihnen spielen", erklärte Jensen.

Was genau das heißt, ist in einem kuriosen Video auf TikTok zu sehen. Darin zeigt Bailey, was noch so in ihm steckt.