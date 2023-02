Frau kauft gebrauchte Couch: Mit dem, was sich im Inneren befindet, hat sie nicht gerechnet

Die Brasilianerin entschied sich, den Vierbeiner zu behalten und ihn "Mel" zu nennen. © Bildmontage Screenshot Instagram/sorayamongagua

"Es ist unmöglich, dass der Hund selbst ins Sofa gekrochen ist. Mein Schwager musste den Boden aufreißen, um ihn herauszuholen - das arme Ding."

Nachdem der erste Schock überwunden war, stand für die Couch-Besitzerin sofort fest, dass sie den Vierbeiner behalten würde. Der Welpe sollte "Mel" heißen, wie Sorayas Hund, der vor zwei Jahren verstorben war.

Die örtliche Tierschutzorganisation "Action Front for Animal Right" zeigt sich über den Vorfall erschüttert: "Eine Person kauft eine gebrauchte Couch und der Welpe kam als Geschenk mit. Unglaublich, aber genau das passiert, weil die Menschheit immer unverfrorener und grausamer wird", so ein Sprecher laut New York Post.

Im Netz wird Soraya Gomes Garcia für ihr selbstloses und vor allem tierliebes Verhalten gelobt.

"Zum Glück gibt es gute Menschen wie diese Göttin, die diesem kleinen Engel in den Weg gestellt wurde", meint ein User schwärmend.