Frau putzt Wände: Was ihre Golden Retriever dann tun, ist fies und lustig zugleich

Michigan (USA) - Wer hat es hier eigentlich schwerer: Courtney Budzyn oder ihre beiden Golden Retriever Tucker und Todd, mit denen sie in Michigan lebt? Die Sache scheint recht ausgeglichen zu sein. Während die US-Amerikanerin ihre Hunde kürzlich mit einem fiesen Test konfrontierte , sind auch die Fellnasen nicht immer reine Engelchen. Ein neues TikTok-Video zeigt, was das bedeutet.

Golden Retriever Tucker (links) und Todd machen es ihrem Frauchen Courtney Budzyn nicht immer leicht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/tuckerbudzyn

In dem Clip (siehe unten) ist Budzyn hart am Arbeiten. Die junge Frau schrubbt intensiv die Wände in ihrem Flur. Doch als sie fertig ist, wirkt sie nicht sonderlich überzeugt von ihrem Werk.

Passend dazu heißt es im Untertitel: "Ich beim Tausendsten putzen der Wände." Dann folgt ein harter Schnitt. Auf einmal sind Tucker und Todd in dem Flur, die offenbar eine Vorliebe dafür haben, ihre Körper an den Wänden zu reiben.

Immer wieder laufen die Golden Retriever auf und ab, schrubben dabei phasenweise meterlang an der Wand entlang. Unter diesen Umständen ist die Putzarbeit natürlich für die Katz.

Dafür gibt es einen Erfolg auf anderer Ebene: Innerhalb weniger Tage erfreut sich das kuriose Video großer Beliebtheit. Seit Ende November hat es bereits 1,5 Millionen Klicks sowie gut 200.000 Likes erreicht, weil sich so viele User darüber amüsieren können.

Bleibt die Frage, warum sich die Hunde so intensiv an den Wänden reiben?