Frau sieht Hund umherirren: Dann fällt ihr ein besonderes Detail an ihm auf

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie einsam sie zwei Wochen lang Nacht für Nacht war", so Hall. Doch wie hatte sie ihren tierischen Schützling am Ende gefangen?

Die Leine hing noch an ihrem Halsband. Nachdem die Hündin in Sicherheit war, bekam sie erstmal Streicheleinheiten von einer jungen Helferin. © Bildmontage/Facebook/Screenshots/Suzette Hall

Die Kalifornierin setzte auf den Klassiker unter den Hunde-Fallen: Würstchen. Diese legte sie in einen Käfig. "Ich weiß, das muss für sie so gut gerochen haben. Ihre Zunge hing ihr aus dem Maul, weil sie durstig war. Es dauerte einige Zeit, bis sie sich endlich sicher genug fühlte, um an die Rückseite der Falle zu gehen", so Hall.

Die Versuche der Tierfreundin, sich die Leine der Hündin zu schnappen, scheiterten an deren Gegenwehr. Doch dann schnappte die Käfigtür erfolgreich zu.

"Als ich sie aus meiner Falle befreite, umarmte sie mich buchstäblich fest, es fühlte sich so gut an. Du süßes Mädchen, bist gerettet", schrieb Hall.

Nun hofft die Tierschützerin auf ein baldiges Happy End in Form eines neuen Zuhauses für die Hündin.