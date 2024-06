Frau vermisst geliebten Hund seit sieben Jahren: Wo sie ihn findet, haut sie um

Nach sieben langen Jahren tauchte dieses Foto von Ruger plötzlich auf Facebook auf. © Facebook/Screenshot/Rebecca Latimer

"Wir haben gut einen Monat nach ihm gesucht", schrieb sie in einem Posting. Doch schließlich gaben sie und ihre völlig verzweifelte Familie auf.

Sieben Jahre später ist das Undenkbare geschehen: Simpson hat ihren Hund wiedergefunden!

Der Rüde wurde im Juni von einer Frau namens Rebecca Latimer in Amarillo auf der Straße aufgelesen. Überfordert wandte sie sich an die Facebook-Gruppe "Amarillo Pet Lost and Found".

Dort veröffentlichte sie ein Foto des Hundes und bat um Hilfe. Kurioserweise schaute Rugers ehemaliges Frauchen noch am selben Tag auf der Facebook-Seite vorbei. "Ich habe ihn sofort gesehen und mein Herz hat ausgesetzt", erzählte Simpson jetzt im Gespräch mit The Dodo. "Ich dachte nur: 'Der sieht meinem Hund so ähnlich.'"

Dann habe sie einen Kommentar hinterlassen und geschrieben, dass der Rüde wahrscheinlich ihr gehöre.

Die Finderin habe ihn daraufhin zum Tierarzt gebracht, so Simpson. Dann platzte der Knoten!