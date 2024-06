Frau weint einsam auf ihrem Bett: Was ihr Hund dann tut, berührt sie sehr

Hampshire (England) - Dieser Vierbeiner beweist einmal mehr, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist. So sieht es auch seine Besitzerin Laura Tracey (31), die mit ihrem Rüden Hektor im englischen Hampshire lebt. Der Grund: Gerade in kritischen Situationen weiß der Hund mit seiner einfühlsamen Art zu überzeugen. Das beweist auch ein TikTok-Video, in dem Hektor zeigt, wie liebevoll er sich um sein Frauchen kümmert.