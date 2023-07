Frauchen zeigt herzergreifende, letzte Momente mit ihrem Hund: Dann stirbt er

Bittersüßer Abschied: Frauchen Yasmin kuschelt mit ihrer Hündin Kizzie. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/uglybrisbanegirl

Seit Mitte Juli haben sich mehr als 6,8 Millionen Menschen das rührende Werk (siehe unten) angesehen, in dem die Probleme der Fellnase deutlich zu sehen sind. Gleich zu Beginn des Videos hat Kizzie große Mühe, vom Boden aufzustehen, braucht Hilfe von ihrer Besitzerin.

Das sei der Moment gewesen, "in dem sie wusste, dass etwas nicht stimmt", so Yasmin im Clip per Untertitel. Was in den nächsten Aufnahmen folgt, sind bewegende Momente, in denen die Hündin viele Dinge noch ein letztes Mal tun darf.



So sieht man sie bei ihrem letzten Spaziergang, dem letzten Ballspiel oder auch bei ihrer allerletzten Portion Eis. Natürlich kommen Streicheleinheiten und Küsse in dem Video nicht zu kurz.

"Sie war schon seit langem auf dem absteigenden Ast, eine Kombination aus Alter, Arthritis" und weiteren gesundheitlichen Problemen, erklärte Yasmin kürzlich im Gespräch mit Newsweek.