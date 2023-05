Golden Retriever bekommt Ärger: Doch dafür geht seine Reaktion steil viral

Melbourne (Australien) - Von so viel Mitleid kann manch Zweibeiner wohl nur ein Leben lang träumen. Golden Retriever Loki aus Melbourne fliegen die Herzen hingegen nur so zu. Der Grund: Weil der junge Hund wild an den Großeltern seines Frauchens hochgesprungen ist, hat er sich ein bisschen Ärger eingehandelt. Ein über 18 Millionen Mal angeklicktes TikTok-Video zeigt die kuriose Reaktion des Rüden.