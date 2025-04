Golden Retriever bekommt immer wieder dasselbe Kommando: Seine Reaktion sorgt für Gelächter

Niederlande - Was um alles in der Welt wollte ihm sein Frauchen damit nur sagen? Genau das schien sich Golden Retriever Bearson kürzlich zu denken, als sich seine Besitzerin einen Spaß mit ihm erlaubte.

Golden Retriever Bearson war verwirrt: Was wollte sein Frauchen von ihm? © Collage: Screenshots/TikTok/@bearsonberry

In einem Video auf dem TikTok-Account des Hundes, zeigte Giorgina Juanita kürzlich, was passiert, wenn sie ihren Liebling ein wenig auf den Arm nimmt.

So hatte sie sich vorgenommen, Bearson immer wieder das gleiche Kommando zu erteilen - und ihn damit ordentlich zu verwirren.

Und das klappte ganz wunderbar. Immer wieder hieß es für den Vierbeiner daraufhin: "Gib Pfötchen". Brav folgte Bearson der Anweisung - immer und immer wieder.

Nachdem er das Kommando mehrere Male ausgeführt hatte, schien sich der Hund dann aber doch langsam aber sicher etwas veralbert vorzukommen.

Als sein Frauchen ihn bereits zum fünften Mal aufforderte, seine Pfote zu heben, wirkte es beinahe so, als würde er die Stirn runzeln. Zwar machte er brav, was von ihm verlangt war. Dabei schien er jedoch genau zu wissen, was als Nächstes kommen würde. Und so setzte er sein Bein - in weiser Voraussicht - gar nicht mehr ab.

Seinen Blick hielt er dabei gesenkt, schien beinahe peinlich berührt von der Kamera, die auf sein Gesicht zeigte. Auch wurde jede seiner Bewegungen langsamer - ganz so, als würde er Juanita auffordern, endlich mit dem Quatsch aufzuhören.