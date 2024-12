Golden Retriever bringen mit dieser Aktion Millionen zum Lachen: Was machen die da?

Diese Hundespielzeuge vibrieren nicht nur wie verrückt, sondern leuchten auch noch. Der Witz: Beide Vierbeiner schauen sich die springenden Bälle in dem Video nicht nur fasziniert an, sondern nehmen sie auch ins Maul.

Golden Retriever Todd beäugt den Springball in Aktion. © TikTok/Screenshot/tuckerbudzyn

"Sie weigern sich, sie wieder abzulegen", heißt es in einem Untertitel des Videos, während sich die beiden Hunde in "Zitteraale" verwandeln. In der zweiten Hälfte des Clips gibt es allerdings auch Momente, in denen die ulkigen Spielzeuge nur neben Tucker und Todd liegen bzw. vibrieren.

Doch auch dann sorgen sie bei den Golden Retrievern für sehr interessierte Blicke. Denn die zwei Hunde können sich an dem Gezittere und Gespringe nicht sattsehen. Dem Publikum geht es da ganz ähnlich.

Kein Wunder, dass unter diesen Bedingungen sogar schon eine Million Likes und Tausende lustige Kommentare auf dem TikTok-Kanal der Rüden zusammengekommen sind.

Netter Nebeneffekt: Hundebesitzer, die ihren Fellnasen zu Weihnachten etwas Gutes tun wollen, dürften dank dieses Videos eine ganz neue Inspirationsquelle gefunden haben.