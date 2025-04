Golden Retriever darf erstmals allein zu Hause bleiben: Was er dann tut, finden seine Besitzer gar nicht lustig

Vertrauensvorschuss fehlgeschlagen: Vor wenigen Tagen durfte Golden Retriever Hazel erstmals allein zu Hause bleiben - seitdem lacht ein Millionenpublikum.

Von Christian Norm

Boston (Massachusetts) - Vertrauensvorschuss fehlgeschlagen: Vor wenigen Tagen durfte Golden-Retriever-Mädchen Hazel erstmals allein zu Hause bleiben - ohne in ihrem Hundekäfig ausharren zu müssen. Doch statt zu zeigen, dass sie sich in ihrer Wohnung in Boston, Massachusetts, durchaus benehmen kann, bewies die Hündin das genaue Gegenteil. Was ihre Besitzer so mittelmäßig lustig fanden, amüsiert dafür ein Millionenpublikum auf Instagram.

Golden-Retriever-Mädchen Hazel erweist sich beim zweiten Blick als weniger harmlos als erhofft. © Collage: Screenshots/Instagram/@hazel_onthehill In dem viralen Hit ist Hazel zu sehen, während sie sich in der Wohnung umsieht, ob sie auch wirklich allein ist. Heimlich gefilmt durch eine Tierkamera wähnt sich die sieben Monate alte Fellnase offenbar in Sicherheit. Dann geht es los. Der Frechdachs schnappt sich die Fernsehkommode, kaut an einer Ecke mit Wonne herum. Plötzlich schreckt Hazel auf: Über ihren Lautsprecher an der Haustierkamera fordern ihre Besitzer die Hündin auf, sofort aufzuhören. Das hat gesessen! Auch die sonstigen "Ergebnisse" können sich sehen lassen: Der kuriose Instagram-Clip hat in nur vier Tagen seit seiner Veröffentlichung 1,1 Millionen Klicks sowie mehr als 20.000 Likes erhalten. Hunde Golden Retriever trifft auf Welpen - Zuschauer sind sauer auf Besitzer Im Gespräch mit Newsweek erzählte Hazels Besitzerin jetzt, wie es danach weiterging.

Virales Instagram-Video zeigt kuriosen Moment mit dem jungen Golden Retriever