Golden Retriever ist der Star einer Blaskapelle: Für sein Frauchen ist das lebenswichtig

Gabi Riessen und ihr Golden Retriever Winnie gehen gemeinsam durchs Leben - und zur Uni. © Screenshot/Facebook/University of Northern Iowa

Der Golden Retriever ist seit rund zwei Jahren an der Seite der jungen US-Amerikanerin. Gabi studiert an der University of Northern Iowa (UNI), spielt dort sogar in einer Marching Band, also einer Blaskapelle, die beim Musizieren herumläuft.

So weit, so normal - zumindest für Studenten mit gesundem Herzen. Weil Gabis' oft zu schnell schlägt, droht der Studentin Ohnmacht ohne Vorwarnung. Goldie Winnie ist als Begleithund dazu da, im Ernstfall Alarm zu schlagen.

Dank jahrelangem Training hat der Vierbeiner feine Sensoren entwickelt, um genau einschätzen zu können, wenn es der Studentin schlecht geht. Wenn Frauchen also auf dem Footballfeld des Uni-Teams Northern Iowa Panthers vor Tausenden Fans für Stimmung sorgt, kann der Golden Retriever sie rechtzeitig vor dem Verlust ihrer Besinnung bewahren.

"Winnie hat es geschafft, dass ich wieder wie ein normaler Mensch sein kann", sagte Gabi in einem Bericht der UNI.