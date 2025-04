Golden Retriever ist traurig, dass Pool zu ist: Was sein Frauchen dann macht, sorgt für so viel Begeisterung

Golden Retriever Tucker war schrecklich traurig, dass der Pool geschlossen wurde. © TikTok/Screenshot/tuckerbudzyn

Kein Wunder also, dass sein kleines Hundeherz zerbrach, als seine Besitzer das Planschbecken vor wenigen Monaten winterfest machen mussten.

Jeden einzelnen Tag verbrachte er daraufhin im Garten, legte sich neben den abgedeckten Pool und starrte traurig auf die Plane. Ein so herzzerreißender Anblick, dass sein Frauchen Courtney Budzyn direkt ein Video auf dem TikTok-Account des Goldies teilte.

Da sie sich das Elend ihres Schatzes allerdings nicht ewig anschauen konnte, kam ihr schließlich eine geniale Idee: Sie wollte die Fellnase überraschen.

Und so mietete sie für ein paar Stunden einen Indoorpool. Die Reaktion von Tucker, die ebenso auf TikTok landete, sprach kurz darauf Bände.

Kaum hatte Budzyn auch nur das Wort Pool in den Mund genommen, begann er wie verrückt mit dem Schwanz zu wackeln. Kurz darauf hüpfte er im Kreis, konnte es kaum abwarten, in das kühle Nass zu springen.

Und dann war es endlich so weit. Kaum war die Familie an dem Indoorpool angekommen, gab Tuckers Frauchen ihr Go - und zack war der Golden Retriever auch schon verschwunden.