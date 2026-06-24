Golden Retriever leiden unter Hitze: Ideen ihres Herrchens lassen Lachtränen fließen
Arlington (Virginia/USA) - "Das verstehen nur Leute, die Hunde haben", mutmaßt Kevin Bubolz aus Arlington, Virginia. Der Besitzer der Golden-Retriever-Mädels Ellie und Emma "demonstriert" in einem kuriosen TikTok-Video, wie er das meint. Darin geht es um die Frage, wie man den Fellnasen möglichst gut durch die heißen Tage hilft. In Virginia brennt der Sommer derzeit nämlich ähnlich wie in Deutschland. Herausgekommen ist ein "Werk", das die Lachtränen fließen lässt.
In dem Video durchläuft Bubolz mehrere Stationen, in denen er sein Können unter Beweis stellt. Zunächst zeigt er, was er an einem heißen Sommertag als Erstes tut, wenn er spazieren geht: den Teer-Test.
Dazu schlüpft der US-Amerikaner schnell aus seinen Sandalen, um mit den blanken Füßen die Hitze abzuschätzen. Als er merkt, wie heiß die Straße ist, legt er Ellie eine Leine an, um sie zum schnellen Laufen zu animieren, indem er das Tempo erhöht.
Wichtig ist Bubolz auch, dass die Golden Retriever nicht zu lange auf einer Seite in der Sonne liegen. Aus diesem Grund dreht er sie regelmäßig um. Ein Strandbesuch inklusive Bällchenspiel im Meer darf natürlich auch nicht fehlen.
Als er zeigt, wie er den Tieren eine weitere kühle Erfrischung besorgt, wird es richtig ulkig.
Virales TikTok-Video amüsiert ein Millionenpublikum
Mit Winterjacke und Mütze setzt sich der Spaßvogel ins Auto, dreht dort die Klimaanlage auf die niedrigste Stufe – sehr zur Freude von Ellie, die sich jetzt pudelwohl fühlt.
Später bietet das Herrchen den "Damen" Wassermelone an, sagt ihnen, sie sollen kleine Happen nehmen. Doch Ellie und Emma schnappen nur einmal zu – und weg sind ihre Stücke. Bubolz guckt blöd aus der Wäsche.
Ins Trinkwasser muss der Fellfreund ein paar Nüsse streuen, um seine Fellnase zum Trinken zu animieren. Besser läuft es mit einem speziellen Hunde-Eisbecher.
Emma und Ellie lecken selig an ihrer Erfrischung. Da kann das Herrchen nur noch breit lächeln. So geht es auch vielen TikTok-Usern, die dem lustigen Video in nur drei Tagen bereits 3,7 Millionen Klicks beschert haben.
Gut 430.000 Likes machen einmal mehr deutlich: Dieser Clip hat vielen den Tag versüßt!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/elliegoldenlife