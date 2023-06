Golden Retriever merkt, dass sein Frauchen schwanger ist: Was er dann tut, lässt Herzen schmelzen

USA - Diesen Moment genoss sie sehr. Liz Lovery war schon seit mehreren Monaten schwanger, als ihre Hündin Winnie endlich begriff, dass sie in anderen Umständen war. Stolz postete das Frauchen das Video des Moments, in dem ihr Golden-Retriever-Mädchen begriff, was los war. Vor ein paar Tagen ging der Clip auf TikTok viral und lief auch auf Instagram erfolgreich.

Im Clip sieht man, wie sich Hündin Winnie liebevoll an ihr Frauchen kuschelt. Zärtlich horcht die Fellnase am Bauch der Schwangeren, blickt sie intensiv an.

Intensiv kuschelt sich Winnie an Liz Lovery. © TikTok/Screenshot/lizlovery

Doch ist in dem Video wirklich das passiert, was so viele Zuschauer und die Schwangere selbst glauben?

Die Tierärztin Dr. Rachel Barrack sagte gegenüber dem American Kennel Club (AKC), dass Hunde intelligent genug seien, um Veränderungen bei schwangeren Frauen wahrzunehmen, "auf emotionaler Ebene, zum Beispiel in Bezug auf Ihre Gefühle und Ihre Stimmung".



Die Expertin erklärte, dass viele Schwangere berichtet hätten, dass ihre Hunde anhänglicher und/oder beschützender seien. "Das liegt wahrscheinlich am Geruch und an den Hormonen, aber auch an möglichen Veränderungen in der Stimmung", so Barrack.

Es ist also gut möglich, dass Winnie in dem Video tatsächlich gerade begreift, dass ihre Besitzerin ein Baby bekommt.