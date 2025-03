Golden Retriever sieht erstmals sein Spiegelbild: Wie er darauf reagiert, bringt so viele zum Lachen

Kalifornien (USA) - Hilfe, was ist denn das? Genau diese Frage scheint sich Golden Retriever Vino kürzlich gestellt zu haben, als er etwas Merkwürdiges im Fernseher seiner Familie entdeckte.

Die beiden Golden Retriever entdeckten ihre Spiegelbilder im Fernseher. © TikTok/Screenshot/ourgoldenolive

Ein Video von diesem kuriosen Moment teilte sein Frauchen nun auf TikTok - und erheiterte damit ihre fast 260.000 Follower.

Darin sitzt Vino gemeinsam mit seiner Schwester Olive auf dem Wohnzimmerboden - und entdeckt zum ersten Mal seine Spiegelung im Fernseher-Display.

Ein Umstand, der den Vierbeiner beinahe zur Weißglut treibt. So scheint er nämlich zu glauben, dass es einen Eindringling im Haus gibt, den es zu vertreiben gilt.

Voller Entsetzten knurrt er sein Spiegelbild an, beginnt schließlich in Richtung des Fernsehers zu bellen. Anschließend geht er einige Schritte durch den Raum - nur um sich schließlich wieder nach dem Gerät umzudrehen und seine Schimpftirade fortzusetzen.

Fellnase Olive scheint das Ganze überhaupt nicht zu beeindrucken. Die junge Golden-Retriever-Dame sitzt währenddessen seelenruhig neben ihrem Bruder am Boden und mustert ihn verständnislos. Es scheint ganz so, als hätte sie genau verstanden, was Sache ist.