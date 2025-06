Golden Retriever sieht ständig todtraurig aus, doch an einem Ort ändert sich seine Laune schlagartig

Golden Retriever Zebby war schrecklich traurig. © Collage: Screenshots/TikTok/@zebbythegolden

So auch kürzlich, als er wieder einmal zu Hause saß und eine lange Miene zog. In einem Video, das seine Besitzerin seither auf TikTok veröffentlicht hat, ist der Vierbeiner in verschiedenen Situationen zu sehen - ganz egal ob im Flur, in seinem Körbchen oder im Auto. Der Hund sieht überall einfach nur todtraurig aus.

Der Grund: Er ist nicht an seinem Lieblingsort.

Missmutig starrt Zebby ins Leere, seine Mundwinkel hängen nach unten, seine Körperhaltung ist angespannt. Einfach alles an ihm scheint sich nach der frischen Meeresbrise zu sehnen.

Glücklicherweise kennt sein Frauchen ihn mittlerweile so gut, dass sie seine traurige Miene sofort zu deuten weiß. Und so packte sie die Fellnase kurzerhand in ihren SUV, startete den Motor und fuhr mit ihm zum Strand hinaus.

Von dort aus teilte sie schließlich weitere Aufnahmen mit ihren Followern - auf denen Zebby wie ausgewechselt wirkt.