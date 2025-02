Golden Retriever treffen auf Baby - Wie sie sich um das Kind kümmern, geht so nahe

Arlington (Virginia/USA) - Geht's eigentlich noch süßer? Die Golden-Retriever-Damen Ellie und Emma sind durch und durch vernarrt in ihr menschliches Geschwisterchen Connor.

Golden-Retriever-Dame Ellie hilft, wo sie kann. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/elliegoldenlife (2)

Sie "sind einfach die besten großen Schwestern", schwärmten ihre Besitzer, Katie und Kevin, seither in der Caption eines TikTok-Videos, das sie vor wenigen Tagen mit der Welt teilten.

Die darin enthaltenen Aufnahmen brachten unzählige Herzen zum Schmelzen.

So wird schnell klar, dass die beiden Hündinnen alles tun würden, um ihren geliebten Menschen unter die Arme zu greifen. Und vor allem dann, wenn es um Baby Connor geht.

In gleich mehreren Clips ist Vierbeinerin Ellie zu sehen, die dem Neugeborenen ein Buch bringt, ihrem Herrchen den Kühlschrank öffnet, als er mit Kind auf dem Arm keine Hand mehr frei hat, dem Baby ein Sabbertuch reicht und den Jungen in seiner Wippe in den Schlaf schaukelt.

Und auch Schwesterchen Emma ist ganz vernarrt in den kleinen Connor. So bevorzugt sie es seit Neuestem, unter seinem Bettchen zu schlafen – einfach um sicherzugehen, dass sich ihr neuer bester Freund stets in Sicherheit wiegen kann.

Auch spielt sie bereits jetzt mit dem Familienzuwachs Ball und genießt ausgiebige Kuschelrunden, bei denen sie ihren Kopf an seine Beine schmiegt.