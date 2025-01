Golden Retriever will Kuscheltier von Labrador: Kurz darauf fließen Lachtränen

USA - Hunde können wie Kinder sein. Kaum hat der eine das Stofftier, will der andere es haben - auch wenn sich vorher keiner der beiden dafür interessiert hat. Dass sich die Fellnasen bei solchen Scherereien mindestens genauso lustig verhalten können wie Menschen, zeigt ein neues virales TikTok-Video.

Doch das beeindruckt Daisy nicht sonderlich. Für ein paar Sekunden schauen sich die tierischen Kontrahenten in die Augen. Auch der Golden Retriever scheint ein wenig die Zähne zu fletschen, aber sein Maul bleibt geschlossen.

In dem kuriosen Clip von vergangener Woche versucht Golden-Retriever-Mädchen Daisy ihr Glück bei Labrador-Hündin Donna. Die hat es sich gerade auf dem Sofa mit einem Tintenfisch-Plüschtier gemütlich gemacht.

Daisy klopft der Hündin praktisch auf die Schulter, schnappt sich danach einfach das Kuscheltier. Donna tut daraufhin so, als würde sie das alles gar nicht mitbekommen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nursemomjk

Der virale Hit erreicht in nur vier Tagen 8,7 Millionen Klicks, dazu noch mehr als 500.000 Likes. Natürlich stapeln sich in der Kommentarspalte Tränen lachende Emojis.

Aber hätte man die Situation vielleicht noch etwas besser deeskalieren können, als die Hunde es schließlich selbst taten?

Joe Nutkins, eine anerkannte Hundetrainerin und Hundeverhaltensforscherin, sagte in einem Interview mit Newsweek, dass Besitzer mehrerer Vierbeiner besser identisches Spielzeug kaufen sollten. "Hunde wollen oft das, was der andere Hund hat", sagte sie. Konflikte könnten so vermieden werden.

Das hieße aber im Umkehrschluss, dass sich Daisy und Donna nicht so lustig gekabbelt hätten - womöglich also doch keine so gute Idee.