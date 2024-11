Golden Retriever wird gestreichelt - Reaktion sorgt für Verwirrung und Gelächter

USA - Nicht ohne Grund gelten Golden Retriever als die Familienhunderasse schlechthin. Sie wollen immer spielen, knuddeln und ihren Besitzern gefallen. Doch Henry scheint etwas anders zu sein als seine Artgenossen. In mehreren viralen Videos ist zu beobachten, wie der niedliche Hund auf die Annäherungsversuche seiner menschlichen Begleiter reagiert.

Nach vier Tagen wurde das Video bereits fast 500.000-mal angesehen. Mehr als 65.000 TikTok-User ließen ein Like da. In den Kommentaren brachen indes einmal mehr Diskussionen darüber aus, wie der grimmige Blick des Golden Retrievers zu deuten sei.

Denn als Henry an der Pfote gestreichelt werden soll, zeigt er eine urkomische Reaktion. Süßer Hundeblick? Fehlanzeige? Stattdessen beginnt er, allem Anschein nach äußerst entnervt, seine Zähne zu fletschen. Henry wird plötzlich zum grimmigen Kampfhund!

Vor wenigen Tagen wurde auf dem eigens für ihn eingerichteten TikTok -Kanal mit dem Namen "lifeofhenry" wieder mal ein Clip des jungen Hundes gepostet. In nur elf Sekunden wird die Begeisterung für den Golden Retriever verständlich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Henry für seine Ausdrucksstärke viral geht. Seine Videos wurden bereits weit mehr als 22 Millionen Mal angesehen. Insgesamt kann sich der junge Golden Retriever über bald vier Millionen Likes freuen.

Dabei ist seine drollige Reaktion oft Mittelpunkt der Clips. Während einige User Henrys Besitzer deswegen kritisieren und ihnen unterstellen, dass sich der Hund nicht wohlfühlen würde, haben viele andere Hunde-Besitzer eine ganz andere Meinung.

"So typisch Goldie. Unser [Golden Retriever] ist von klein auf genauso und ist weder böse noch sonst irgendwas", erklärt eine Kommentatorin. Unter einem anderen Video ist zu lesen: "So viele Hundeexperten in den Kommentaren. Das ist buchstäblich sein Spielgesicht. Mein Golden Retriever hat den gleichen Gesichtsausdruck, wenn wir spielen."

Die Goldie-Besitzer scheinen sich also einig zu sein: Sorgen braucht sich wegen der vermeintlich bösen Blicke von Henry niemand zu machen!