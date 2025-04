Hättet Ihr richtig getippt? Das ist in Berlin der beliebteste Name für Hunde und Katzen

Luna und noch mal Luna? Das wäre laut einer aktuellen Erhebung in Berlin die wahrscheinlichste Namenskombination bei einem Hund und einer Katze. © Patrick Pleul/dpa

Dafür hat die Online-Plattform für Haustierbesitzer die Angaben von 42.000 Katzenhaltern und rund 670.000 Hundebesitzern ausgewertet.

Erstaunlich: Der beliebteste Haustiername in Berlin steht sowohl im Katzen- als auch im Hunderanking an oberster Stelle.



Demnach finden sich in der Hauptstadt besonders viele Katzen und Hunde mit dem Namen Luna, der gleich zweimal auf dem Spitzenplatz landet.



Die beliebtesten Hundenamen 2025 in Berlin:

Luna

Bella

Kira

Nala

Buddy

Die beliebtesten Katzennamen 2025 in Berlin:

Luna

Simba

Nala

Lilly

Leo



Übrigens: Auch wenn einige Haustiernamen besonders häufig auftauchen, sind die Berliner keineswegs unkreativ, was die Benennung ihrer tierischen Mitbewohner angeht. Bei den Hunden kam die Auswertung auf insgesamt 580 verschiedene Namen, bei den Katzen waren es mit 570 nicht viel weniger.