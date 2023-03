Herrchen führt Golden Retriever Zaubertrick vor: Die Reaktion des Tiers lässt Herzen hüpfen

Orange County (Kalifornien) - Was machen hundsmiserable Zauberer? Sie suchen sich das passende Publikum! Um mit seinen unterirdischen Tricks doch noch irgendwie durchzukommen, zaubert Johnny Perez ganz einfach für seine Golden-Retriever-Dame Aubrey.

Johnny Perez wendet ganz billige Tricks an, um Hündin Aubrey zu verzaubern - mit Erfolg! © TikTok/Screenshot/pawbrey

Die Rechnung des US-Amerikaners aus Kalifornien geht seit Jahren auf: Die Hündin ist ein ebenso aufmerksames, wie fasziniertes "Publikum". Doch der Erfolg ist dem "Magier" mittlerweile nicht nur bei seiner Fellnase vergönnt.

Dank TikTok verzaubert der junge Mann nun sogar ein Millionenpublikum, dessen Herzen regelrecht hüpfen. Grund dafür ist der passende Clip (siehe unten), in dem Aubrey auf die billigen Tricks ihres Herrchens äußerst fasziniert reagiert.

Mehr als fünf Millionen Klicks hat das süße Video innerhalb einer Woche bekommen. Hunderttausende User drückten ihre Begeisterung mit einem Like aus.

In dem viralen Hit ist Aubrey zu sehen, die ihrem Herrchen zuschaut. Perez hält einen grünen Ball in der rechten Hand, die er plötzlich schnell umdreht. Notdürftig schiebt er den Ball heimlich in seine linke Hand.

Was so gut wie jeder Zuschauer mitbekommen hätte, scheint Aubrey nicht zu registrieren. Entsprechend perplex wirkt sie, als ihr Besitzer plötzlich die leere rechte Hand wieder zurückdreht.