Holpriger Start ins Leben: Goldendoodle Furby kämpft mit schweren Verletzungen

Mit schweren Verletzungen wurde Goldendoodle Furby in das "Austin Pets Alive!"-Tierheim gebracht. © Facebook/Screenshot/Austin Pets Alive!

Herzzerreißende Momente erleben derzeit die Helfer der "Austin Pets Alive!"-Organisation.

In einem alarmierenden Zustand wurde Welpe Furby zunächst in einem Tierheim in Austin, Texas abgegeben, musste anschließend jedoch dringend in die Aufnahmestation von Austin Pets Alive! gebracht werden, da er spezielle medizinische Hilfe benötigte.

Wie die Organisation in einem Post auf Facebook erklärte, sei der junge Hund mit Blutergüssen, Bauchschmerzen, Fieber sowie verzögerten neurologischen Reaktionen bei ihnen angekommen.

Was genau seine Symptome ausgelöst hat, konnten die Verantwortlichen nicht sagen, doch ihre Sorge, dass Furby es nicht schaffen würde, wuchs immer weiter.