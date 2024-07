Hündin Amy rettet bewusstloser Frau das Leben!

Hundeführer Markus Stemberger zusammen mit der Heldin des Abends: Hündin Amy! © BR Neukirchen

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, der für eine 34-jährige Frau ein glückliches Ende fand.

Die Fahrradfahrerin stürzte in der Nacht auf Freitag auf einem Forstweg in den Kitzbüheler Alpen, wie die Bergwacht Neukirchen mitteilte. Die Frau schaffte es gerade noch so, einen Notruf abzusetzen und zu erklären, dass sie gestürzt war, ehe sie bewusstlos wurde und der Kontakt mitten im Gespräch abriss.

Ohne den genauen Unfallort zu kennen, machte sich ein Suchtrupp gegen 21 Uhr auf, um die verletzte Radlerin in unwegsamem Terrain aufzuspüren. Aus dem Nachthimmel bekamen sie Unterstützung von einem Hubschrauber.

Doch letztlich konnte die gestürzte Frau dank der feinen Nase von Pinscherhündin Amy aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Die Hundedame fand die schwer verletzte Fahrradfahrerin kurz vor Mitternacht bewusstlos in einem steilen Graben liegend.