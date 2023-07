Hund bettelt in Ukraine verzweifelt um Hilfe: Was eine Frau dann tut, berührt so viele

Odessa (Ukraine) - Tagelang irrte er in der Nachbarschaft umher, bettelte jeden um Hilfe an. Doch die Anwohner in der Wohnsiedlung der ukrainischen Stadt Odessa hatten keine Zeit, sich näher mit dem Hund zu befassen. Am Ende hatte der arme Vierbeiner doch noch Glück. Denn eine bestimmte Frau lebte ebenfalls in einem der umliegenden Häuser.