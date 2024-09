Hund droht Katze zu zerfleischen: Dann greift die Polizei ein!

In den Niederlanden hat die Polizei am Mittwoch einen Hund erschossen. (Symbolbild) © 123RF/inkdrop

Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr kam es auf einer Straße in der niederländischen Kleinstadt Assen zu einem tödlichen Tier-Kampf, wie die Polizei der Provinz Drenthe mitteilte.

Polizeibeamte wurden von aufgeregten Passanten alarmiert, weil wenige Meter entfernt eine Katze drohte von einem Hund zerfleischt zu werden.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, schien die ewige Rivalität zwischen Hund und Katze in dem Fall schon entschieden: Der Kläffer hatte die kleine Fellnase bereits in der Schnauze.

Um die Katze vor dem Tod zu bewahren, griff die Polizei zunächst zum Elektroschocker und feuerte auf den Vierbeiner - allerdings ohne Erfolg.