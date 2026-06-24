Hund hinkt dramatisch zum Tierarzt, dann erkennt sein Frauchen die Wahrheit

Liverpool (England) - Als ihr Hund plötzlich stark zu hinken begann, befürchtete Daniella Williams schon das Schlimmste. Für sie war sofort klar: Ein Tierarztbesuch musste her.

Hund Henry bescherte seiner Familie große Aufregung. Am Ende war alles nur halb so wild. © TikTok/doggrooming_bydaniella

Der Vorfall ereignete sich am Abend, als Henry ohne ersichtlichen Grund zu humpeln begann. Da er bereits in der Vergangenheit wegen eines kleinen Dorns zwischen den Pfoten Beschwerden gezeigt hatte, suchte seine Besitzerin zunächst nach einer Verletzung. Doch trotz gründlicher Untersuchung ließ sich keine Ursache finden.

Die Familie beschloss, den Hund über Nacht zu beobachten. Als sich sein Zustand bis zum nächsten Morgen nicht besserte, vereinbarten sie einen Notfalltermin beim Tierarzt.

Dort nahm die Geschichte jedoch eine überraschende Wendung: Kaum wurde Henry in der Praxis aufgerufen, war von seinem Hinken plötzlich nichts mehr zu sehen. Hatte der kleine Vierbeiner einfach nur perfekt geschauspielert?

Henry lief ohne Einschränkungen ins Behandlungszimmer und präsentierte sich bei bester Laune. Auch die tierärztliche Untersuchung brachte keine Auffälligkeiten zutage. Weder an den Knochen noch an den Pfoten konnten Schmerzen oder Verletzungen festgestellt werden.

Bei einem anschließenden Spaziergang vor der Praxis lief Henry völlig normal, wedelte fröhlich mit dem Schwanz und sprang sogar auf den Tierarzt zu, um ihn zu begrüßen. Daniella fühlte sich ziemlich ausgetrickst – und ging mit einem lustigen Video auf ihrem TikTok-Kanal viral.