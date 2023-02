Besitzer geben überfordert auf: Bekommt dieser Hund trotzdem sein Happy End?

Corleone hat in seinem Trainingsprogramm große Fortschritte gemacht. © Tierheim München (2)

Corleone hat eine Schulterhöhe von 60 cm und wiegt aktuell 33 kg.

Er hat in den vergangenen Monaten sehr an sich gearbeitet und konnte im Trainingsprogramm des Tierheims viele Erfolge verbuchen. Bei seiner Bezugsperson zeigt sich Corleone freundlich, anhänglich und verschmust. Bei Fremden ist er eher hingegen neutral, eher zurückhaltend.

Mit anderen Hunden kommt er immer besser zurecht und zeigt sich in direkten Kontakten mit Rüden und mit Hündinnen offen. Nur bei fehlender Führung reagiert er manchmal noch leinenaggressiv.



In der Umwelt bewegt er sich mittlerweile stabil, nur noch ab und zu mit leichten Unsicherheiten. Hier orientiert er sich aber gut am Hundeführer. Corleone hat einen guten Grundgehorsam, lässt sich gut an der Leine führen und reagiert - ohne Reize - gut auf den Rückruf. Außerdem kennt er die gängigen Kommandos für Sitz, Platz, Freigabe und Abbruch.

Der hübsche Rüde sucht erfahrene Halter, die ihm auch kräftemäßig gewachsen sind. Er braucht ein stabiles und strukturiertes Umfeld, in dem weiterhin mit ihm trainiert wird. Corleone sucht ein Zuhause ohne Kinder oder Katzen.

Alles Weitere erfährst Du im Hundehaus 1. Melde Dich unter Tel. 089/92100026 und vereinbare einen Besuchstermin.