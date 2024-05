Hund kam als Notfall ins Tierheim: Seither wartet er vergeblich auf eine Chance

Troisdorf - Hund Cooper hat trotz seines jungen Alters von vier Jahren schon einiges erlebt, denn der Vierbeiner kam vor einiger Zeit als Notfall ins Tierheim Troisdorf. Dort hoffen seine Pfleger nun, dass die Fellnase bald in ein neues Leben starten kann.

Von Cooper ein gescheites Foto zu knipsen, ist gar nicht so einfach. © Instagram/tierheim__troisdorf

Von Cooper ein Foto zu schießen, auf dem er nicht herumalbert, ist gar nicht so einfach! Das zeigten die Troisdorfer Tierretter ganz deutlich in ihrem neuesten Instagram-Post, in dem sie ihren Schützling den mehr als 23.000 Instagram-Fans des Tierheims vorstellten.

"Die Bilder sind einfach viel zu cool, um sie nicht mit euch zu teilen", schrieben die Tierretter zu den amüsanten Schnappschüssen, auf denen Cooper die Zunge herausstreckte oder seine Schnauze kräuselte.

Weniger lustig war hingegen die Geschichte des Hundes, denn Coopi, wie seine Pfleger ihn liebevoll nennen, hat schon einiges erlebt. "Er kommt ursprünglich aus dem Ausland, wo ihm sicherlich nicht viel Gutes widerfahren ist. Zudem wird er auch nicht viel kennengelernt haben", schilderte das Tierheim auf seiner Website und erklärte, dass der Vierbeiner eine Weile braucht, bis er sich Menschen gegenüber öffnen könne.

Wenn er einem Menschen aber erst mal vertraue, zeige sich der Mischling genauso "locker und leicht", wie auf den jüngst veröffentlichten Schnappschüssen sei, "unheimlich albern" und "gut gelaunt", schilderten die Pfleger.

Für Coopi gilt es nun, die passenden Menschen zu finden, damit die Fellnase dem Tierheim endlich den Rücken kehren kann!