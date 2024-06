Hund leidet unter mysteriöser Krankheit: Kurz bevor er eingeschläfert wird, hat Ärztin rettende Idee

Hündin Harlow (9) hatte durch eine seltene Krankheit fast die Hälfte ihres Gewichts verloren. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/thisweimlife

Im Jahr 2020 begann für Australierin Alana ein absoluter Alptraum: ihre Hündin Harlow, ein neunjähriger Weimaraner, litt von heute auf morgen an einer mysteriösen Krankheit. Mit einem Mal weigerte sich der Vierbeiner, Nahrung zu sich zu nehmen. In kürzester Zeit verlor das Tier Unmengen an Gewicht und war schließlich nur noch Haut und Knochen.

Die verschiedenen Ärzte, welche Alana mit ihrem geliebten Haustier aufsuchte, waren völlig ratlos und fanden keinen Grund, warum sich Harlow plötzlich freiwillig zu einem Gerippe runterhungerte.

Der Zustand der Hündin verschlechterte sich über wenige Monate derart schlimm, dass Alana mit ihr zwei bis drei Mal in der Woche zum Tierarzt eilte, aus Angst, dass die Fellnase sterben würde. Harlow erbrach in dieser Zeit Blut, kämpfte mit starken Blähungen und erlitt sogar eine Magendrehung.

Als die Hundehalterin schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, wurde Alana an ein Spezialkrankenhaus für Kleintiere in Sydney verwiesen, in dem sie laut Yahoo News auf die Ärztin Amy Lam traf. Die Medizinerin führte daraufhin einige Tests durch, die in gewöhnlichen Veterinär-Praxen nicht auf der Tagesordnung standen.