"Einmal Hölle und zurück": Hund Paul schwer verletzt aus Animal-Hoarding-Haushalt befreit

Halle (Saale) - Gerade mal vier Jahre ist Mischlingshund Paul alt, hat aber im Grunde schon viel zu viel erlebt. Die Behörden waren gezwungen, ihn zu beschlagnahmen - mit einer schweren Verletzung kam er in ein Tierheim in Halle.

Paul würde für seine Menschen wirklich alles tun. Manchmal vielleicht etwas zu viel. © Screenshot/Facebook/Tierschutz Halle e.V.

Erst recht, weil er es seinen Menschen - die er über alles liebt - "um jeden Preis recht machen möchte", so die Tierschützer. Dieser sogenannte "Will to Please" ist bei Hütehunden wie Paul nicht selten, bedeutet aber auch, dass sie lernwillig und oft leicht erziehbar sind.

Der Nachteil ist, dass Paul nur schwer Ruhe findet und er seinen Menschen immer auf den Fersen ist, um herauszufinden, was er zu tun hat. Doch so steht der Rüde auch ständig unter Strom und Stress.

Und genau daran arbeitet seine Pflegestelle: Er soll lernen, wie man loslassen und entspannen kann. So wisse er inzwischen, dass Herrchen oder Frauchen auf jeden Fall wieder nach Hause zurückkommt und dass er nicht jeden ihrer Wege kontrollieren muss.

"Wir tun alles für diesen wunderbaren Hund, was in unserer Macht steht", so die Tierschützer. Gleichzeitig bitten sie Hundefreunde, sie mit einer Patenschaft zu unterstützen. Man wolle Paul so "das Leben ermöglichen, was jedem Lebewesen zusteht - frei von Schmerzen und voller Freude".

Wenn Ihr helfen wollt, meldet Euch bitte unter Tel. 0345/2024101 oder per E-Mail an info@tierschutz-halle.de.