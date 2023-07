Hund schaut mehrfach zu Tüte, als er gerettet wird: Was darin steckt, bricht Frau das Herz

Yvonne DeDaviess rettete im Juli einen Hund, der immer wieder zu einer Tüte auf der anderen Straßenseite blickte. Es folgte eine bittere Entdeckung.

Von Christian Norm

Savannah (USA) - Immer wieder blickte er zu der Tüte auf der anderen Straßenseite. Schließlich wurde Tierschützerin Yvonne DeDaviess neugierig, warum der Hund, den sie gerade gerettet hatte, seine Augen nicht davon lassen konnte. Die Mitarbeiterin des Tierheims "Renegade Paws Rescue" in Savannah im US-Bundesstaat Georgia machte sich auf den Weg, um die Sache zu klären. Was sie in der Tüte fand, brach DeDaviess sofort das Herz.

Trauriger Hundeblick: Lloyd nach seiner Rettung. © Facebook/Screenshot/Amy Galletta "Eine Freundin von mir rief mich an, und wenn mich jemand in aller Herrgottsfrühe anruft, ist es in neun von zehn Fällen so, dass ich komme und ein Tier rette", sagte DeDaviess kürzlich im Gespräch mit Newsweek. Genau so war es auch diesmal gewesen. Der scheue Hund, den sie später Lloyd nannte, hatte sich seit Wochen unterm Haus der Freundin versteckt. Doch als DeDaviess dort ankam, schien er bereit zu sein, zu gehen. "Sie erzählte mir, dass der Hund drüben bei der Tüte war und dass beide etwa zur gleichen Zeit auftauchten", so die Tierschützerin. Da ihr neuer Schützling die Tüte vom Auto aus weiter anstarrte, verschaffte sie sich schließlich Klarheit.

Hunde Hund bettelt in Ukraine verzweifelt um Hilfe: Was eine Frau dann tut, berührt so viele Dann kam es zu der herzzerreißenden Entdeckung.

Tierheimmitarbeiterin postet Geschichte um Hund Lloyd auf Facebook