Hund soll Tausende Kilometer fliegen und haut ab: Nach drei Wochen tappt er in die Falle

Sein Besitzer Jason Williamson war außer sich, veröffentlichte am 23. März einen Suchaufruf in den sozialen Medien.

Milo hat die Strapazen recht gut überstanden, nur ein wenig Gewicht verloren. Das Tier darf sich vor der Reise nach Europa noch ein paar Tage erholen. © Facebook/Screenshot/Nigel Williamson

Dem Haustier wurde eine Falle gestellt, in die er aber nicht tappte, weil ihn etwas in der Nähe erschreckt hatte.

Eine zweite Falle wurde in Form eines Köders errichtet, stundenlang wurde Milo anschließend beobachtet.

Schließlich drang die Nachricht durch, dass der Hund das Leckerli verspeist hatte, die kulinarische Falle damit zugeschnappt war.



Nigel Williamson beeilte sich, die gute Nachricht an Besitzer Jason Whatnall zu übermitteln. Das Tier hat die rund drei Wochen recht gut überstanden, allerdings ein paar Kilogramm an Gewicht verloren, weshalb sich Milo jetzt noch in Melbourne von den Strapazen in freier Wildbahn erholen darf.

Anschließend wird der Hund seine Reise nach Europa antreten. Nigel WIlliamson bedankte sich auf emotionale Weise in einem Facebook-Posting bei allen, welche die Suche unterstützt haben.

Zudem riet der Protagonist anderen Tierbesitzern, ihre Lieblinge mit einem Airtag zu versehen, um sie im Notfall schnell aufspüren zu können.