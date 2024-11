Hund winselt und bellt vor lauter Panik, doch wovor hat er solche Angst?

Dem Fährtenhund kam es wohl so vor, als würde der Hirsch ihn direkt anstarren. Seine Besitzerin hielt den interessanten Moment auf Video fest und ergänzte: "Er verstand nicht, warum das Reh in meinem Schlafzimmer war und nicht im Wald."

Der Grund für die Aufregung des Vierbeiners war schnell ausfindig gemacht. Ein an der Wand befestigter Hirschkopf hatte Gunnar in den Panikmodus versetzt.

Irgendetwas hatte dem Gebirgsschweißhund offenkundig Angst bereitet - doch was?

Der Hund konnte in diesem Moment wohl nicht verstehen, wie er den Hirsch trotz seines tadellosen Geruchssinns übersehen konnte, was erhebliche Verwirrung in ihm auslöste und ihn aus der Fassung brachte.

"Das war das erste Mal, dass er den Hirsch an der Wand gesehen hat", sagte Gunnars Frauchen gegenüber Newsweek. "Inzwischen hat er sich aber weitgehend an die Dekoration gewöhnt."

Bayerische Gebirgshunde sind bekannt für ihre Fähigkeit, Fährten zu lesen und Wild aufzuspüren. Sie sind ausdauernd und schnell, gleichzeitig aber auch sehr loyal und anhänglich gegenüber ihren Besitzern.