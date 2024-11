Hund wird im Tierheim seit drei Jahren nicht beachtet: Seine Reaktion bricht so viele Herzen

Was für ein armer Hund! Drei Jahre saß Rex bereits in der "Vanderpump Dog Foundation" fest, als das Tierheim Anfang der Woche einen Neustart wagte.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Was für ein armer Hund! Drei Jahre saß Rex bereits in der "Vanderpump Dog Foundation" fest, als das Tierheim in Los Angeles vergangenen Sonntag einen Neustart wagte. Auf TikTok veröffentlichte es ein Video, in dem auf das Schicksal des Rüden aufmerksam gemacht wird. Der Hund bricht seitdem so viele Herzen.

Rex wirkt traurig in seinem Zwinger, scheint sich aufgegeben zu haben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/savethedogs "Er scheint niedergeschlagen zu sein, als hätte er die Hoffnung aufgegeben, jemals ein liebevolles Zuhause zu finden", heißt es im Kommentar neben dem Video (siehe unten). In dem Clip sitzt der Hund in der Ecke seines geräumigen Zwingers, schaut traurig in die Kamera. Ein Untertitel in dem Video geht besonders unter die Haut: "Rex kommt nicht mehr rüber, um die Leute zu begrüßen, weil ihn niemals jemand wählt." Was für eine bittere Reaktion nach all den Enttäuschungen! Auch beim Publikum hinterlässt das traurige Werk Spuren. Neben mehr als 530.000 Klicks erhielt es gut 70.000 Likes. Die Zeiten, in denen sich niemand für den Vierbeiner interessierte, sind damit endgültig gezählt. Hunde Fröhlicher Hund kann es kaum erwarten: Findet "Zeus" sein Happy End? Doch Mitleid allein wird Rex nicht helfen. Bleibt die Frage, ob sich jemand findet, der ihn bei sich aufnimmt.

TikTok-Videos zeigen rührende Geschichte des Hundes