Hund wird nach gut drei Jahren vermittelt: Doch was dann passiert, bricht Pflegern das Herz

Wantagh (New York) - Was für ein armer Hund! Seit mehr als 1170 Tagen sitzt Rüde Dexter jetzt schon im Tierheim, also länger als drei Jahre. Versuche, ihn zu vermitteln, gab es in der Zeit allerdings mehrere. Nach vier gescheiterten Vermittlungen stand kürzlich die fünfte an. Was kurz danach passierte, brach den Pflegern der Fellnase endgültig das Herz.