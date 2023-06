Hund (†) wird von drei Pitbull-Mischlingen angegriffen: Plötzlich sticht deren Besitzer auf ihn ein!

New York City - Was für ein tragischer Spaziergang! In der Nähe des berühmten New Yorker Central Parks endete das Gassi-Gehen am Wochenende für einen Hund tödlich. Nachdem er zunächst von drei anderen Vierbeinern attackiert worden war, stach plötzlich auch noch der Besitzer der wild tierischen Angreifer auf ihn ein.