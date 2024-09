Hunde-Dame hatte ein hartes Leben in Ungarn: Jetzt soll für Erika alles besser werden

Köln - Die vierjährige Hunde -Dame Erika hatte es in der Vergangenheit schwer. Nun aber soll endlich alles besser werden für die Fellnase, die im Tierheim Köln -Dellbrück auf ihr neues Zuhause wartet.

Ihre komplizierte Vergangenheit zeigt sich auch in Erikas Verhalten. "Anfangs wollte sie gar nicht angefasst werden, man merkte ihr an, dass sie kaum Kontakt zu Menschen hatte", beschreiben die Tierschützer.

"Sie war damals auf dem Grundstück eines unbewohnten Resthofes angebunden, Tierfreunde befreiten sie von der Kette und brachten sie in unser dortiges Partnertierheim", berichten ihre Pfleger nun auf Facebook .

Klar ist aber: In ihrer alten Heimat Ungarn hat die Vierbeinerin mit dem tollen Fell nichts Gutes erlebt.

Was genau Erika in ihrem jungen Leben alles durchmachen musste, wissen die Tierschützer nicht.

Kaum zu glauben, aber das ist Erika, wenn sie nicht gerade beim Friseur war. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Zwar habe sich die Vierjährige inzwischen gut an das Leben im Tierheim gewöhnt und spielt immer wieder ausgelassen mit ihren Zwingerkumpels. Dennoch gilt sie nach wie vor als schreckhaft und ängstlich, was sich insbesondere in neuen Situationen zeigt.

Aktuell arbeitet Erika hart für ihr neues, hoffentlich angstfreies Leben - und das Training trägt erste Früchte. "Bei uns geht Erika jeden Nachmittag mit kompetenten Gassigängern spazieren und lernt immer mehr, dass das Leben an der Seite liebevoller Menschen auch ganz nett und amüsant sein kann", schreiben ihre Pfleger.

Dennoch hat die Komondor-Hündin noch immer einen langen Weg vor sich. Ihre neuen Besitzer müssen dementsprechend einige Anforderungen erfüllen, um der Herdenschützerin ein entspanntes Leben bieten zu können.

Besonders wichtig dabei: ein gestandener Hund, bei dem sich Erika viel abschauen kann. Daneben sollten ihre neuen Herrchen und Frauchen auch ein Haus mit gut umzäuntem Grundstück mitbringen, um ihr den nötigen Auslauf zu ermöglichen.

Wer sich das zutraut und Erika endlich ein schönes Zuhause schenken möchte, kann per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Erika findet Ihr zudem auf der Website des Tierheims.