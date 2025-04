Hunde herzlos ausgesetzt: Was dann passiert, macht Retterin fast einen Strich durch die Rechnung

Kalifornien (USA) - Was für ein trauriger Anblick: Drei kleine Hunde wurden einfach in einem Hinterhof im US-Bundesstaat Kalifornien ausgesetzt.

Grubbe zückte also ihr Telefon und informierte Hall über die kleinen Streuner. Und zusammen machten sie sich schnellstmöglich auf den Weg.

"Sie hielten zusammen wie Kleber", erklärte die Tierretterin Suzette Hall seither in einem Facebook-Beitrag und teilte ein paar Bilder ihrer jüngsten Schützlinge. "Sie hatten nichts außer einander."

Ein Glück: Alle drei Hunde sind mittlerweile in Sicherheit. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Aufhalten ließ sich die Tierretterin davon jedoch keineswegs. Anstatt die drei Streuner allesamt auf einmal einzufangen, kümmerten die beiden sich nach und nach um die Fellnasen. Und dafür brauchten sie nichts weiter als einen kleinen Anreiz für die Hunde.

"Sie waren echt hungrig, also rochen die Hotdogs für sie besonders gut", erklärte Hall.

Nach und nach kletterten die verängstigen Vierbeiner also in den Käfig hinein, bevor die beiden Frauen sie behutsam in einer Transportbox verstauten.

"Nachdem ich sie alle hineingesetzt habe, kuschelten sie sich sofort wieder aneinander [...]. Diese süßen kleinen Babys müssen nie wieder in dieser Gasse sitzen", verkündete Hall weiter.

Anschließend ging es mit den drei Fellnasen zunächst zum Tierarzt, bevor sich Hall auf die Suche nach einer geeigneten Pflegefamilie für die Hunde machte.