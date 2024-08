Hundebesitzerin checkt auf Arbeit Heim-Kamera: Was sie dann sieht, bricht ihr das Herz

Stephanie Maddeaux (33) ließ ihre Hundedame Bella allein. Das führte zum viralen Hit. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/s_maddeaux

Stephanie Maddeaux (33) teilte Ende Juli einen Clip auf TikTok, mit bereits mehr als 855.000 Aufrufen.

In dem Video von "s_maddeaux" ist ihr Hund Bella zu sehen, der bedrückt wirkend auf den Boden starrt. Die Boxer-Mischling-Dame mit rosa Halsband sitzt geistig abwesend in ihrem Hundebett in der Küche des Hauses.

Es sieht so aus, als ob sie es kaum verkraftet, dass ihr Frauchen sie einfach so alleingelassen hat. Dazu passend: der Song "All by Myself" von Sängerin Céline Dion (56). Ein viraler Hit!

"Wenn du beschließt, die Hundekamera zu überprüfen, während du bei der Arbeit bist, und es dir sofort den Tag versaut", titelte Maddeaux die Aufnahmen.

Nutzer in den Kommentaren unterhalb des Videos sind sich weitestgehend einig: "Geh sofort nach Hause", so der Tenor.