Katze ruft kurz vor Geburt ihrer Babys nach Unterstützung: Wer ihr dann beisteht, begeistert Millionen

London - Einen gefährlich aussehenden Hund bei der Geburt von winzigen, hilflosen Katzenbabys dabei zu haben, käme wohl den wenigsten von uns in den Kopf. Doch die Besitzerin von American Bully Dog "Gunner"entschied sich genau dazu - weil die betroffene Katzenmama darauf bestand.

Nachdem die Katze stundenlang in den Wehen gelegen hatte, war es dann schließlich so weit und vier Babys erblickten nach und nach das Licht der Welt.

"Er blieb für mehrere Stunden geduldig bei ihr", schreibt die Besitzerin der Tiere in einem TikTok-Video. "Obwohl es ganz schön lange dauerte, wartete er."

Denn für die trächtige Samtpfote kam es gar nicht infrage, dass die Kitten ohne den American Bully auf die Welt kommen. Die Katzenmama rief deshalb so lange nach Gunner, bis dieser sich wie ganz selbstverständlich neben die Kiste legte und ihr Beistand leistete.

Anfangs war die Britin zunächst davon überzeugt, dass es besser wäre, Vierbeiner Gunner aus dem Raum zu verbannen, in dem sich ihre Katze für die bevorstehende Geburt ihrer Babys in einen Papp-Karton zurückgezogen hatte. Doch da hatte sie die Rechnung ohne ihre Tiere gemacht.

Auch in den darauffolgenden Wochen, in denen die Babys schnell heranwuchsen, war Gunner immer für ihre Mutter und sie zur Stelle. "Er war von Tag eins an sanftmütig zu ihnen", erinnert sich sein Frauchen.



Diese zauberhafte Verbindung zwischen Katze, Hund und Babys ging natürlich direkt viral. Sieben Millionen Mal wurde das niedliche Video, was die mehr als ungewöhnliche Beziehung zwischen den Tieren zeigt, bereits auf TikTok angesehen.

Gunner wird von den Usern für seine Art gefeiert und als perfekte "Hebamme" bezeichnet, die sich wohl jede werdende Mutter wünscht.