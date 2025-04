Kleine Hündin kommt nach Jahren aus Vermittlung zurück: Nun sucht sie ihr großes Glück

Die kleine Mischlingshündin kam aus der Vermittlung zurück und muss nun noch einmal ganz von vorne anfangen. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie das Kölner Tierheim in dieser Woche bei Instagram berichtete, hat die zehnjährige Hündin bereits eine weite Reise hinter sich gebracht, denn ursprünglich stammt sie aus Ungarn, ehe sie ins schöne Rheinland übersiedelte.

Pia fand dort ein neues Zuhause und lebte fünf Jahre glücklich und zufrieden vor sich hin, ehe sie von ihren Besitzern kürzlich "wegen veränderter Lebensumstände" zurückgebracht wurde und nun erneut ganz von vorne anfangen muss.

Die kleine Hündin wurde von ihren Pflegern zwar als "zuckersüß" beschrieben, doch Pia hat ihren eigenen Kopf, was die Mitarbeiter "nicht unter den Tisch kehren wollen".

In der Vergangenheit hing die Mischlingsdame nämlich derart an ihrem Frauchen, dass sie es am liebsten ganz für sich allein haben wollte. "Ein Familienhund ist die kleine Lady nicht", erklärten die Tierretter.

Für ihren Schützling sollen daher erfahrene Terrier-Kenner gefunden werden, die Pia ernst nehmen und ihr ein gesichertes Umfeld bieten können.