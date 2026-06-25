Kleiner "Rambo" sucht neues Zuhause: Warum Junghund Anjo noch nicht bei jedem landen kann
Mainz - Nicht jeder Vierbeiner kommt als perfekt erzogener Familienhund daher. Manchmal braucht es Zeit, Geduld und eine Portion Hundeverstand, damit aus einem wilden Jungspund ein treuer Begleiter wird. Genau so ein Kandidat ist Anjo, ein junger Englisch-Setter-Mischling, der aktuell im Tierheim auf sein neues Zuhause wartet.
Der im Mai 2025 geborene Rüde, der aktuell mit dem Mainzer Tierheim vorliebnehmen muss, gilt als freundlich, aufgeschlossen und äußerst lernwillig.
Im Umgang mit Menschen zeigt Anjo viel Begeisterung, allerdings fehlt ihm dabei noch das nötige Feingefühl. Das Tierasyl beschreibt ihn als etwas distanzlos, weshalb er seine Freude oftmals zu stürmisch ausdrückt.
Trotzdem bringt der junge Vierbeiner viel Potenzial mit. Er arbeitet gerne mit seinen Bezugspersonen zusammen und zeigt sich offen für Training und neue Aufgaben.
Stubenrein ist Anjo bereits, benötigt aber auf jeden Fall eine konsequente und liebevolle Erziehung.
Aufgrund schlechter Erfahrungen in seiner Vergangenheit kann Anjo derzeit noch nicht alleine zu Hause bleiben. Das Vertrauen müsse laut Tierheim mit viel Geduld, Verständnis und in kleinen Schritten neu aufgebaut werden.
Im Kontakt mit seinen Artgenossen zeigt sich der Setter-Mischling grundsätzlich verträglich. Allerdings fehlt ihm auch hier häufig das Gespür für die nötige Distanz und eine höfliche Kommunikation.
Mischlingsrüde Anjo ist ein echter Rohdiamant
Darüber hinaus kommt an der Leine durchaus seine temperamentvolle Seite zum Vorschein.
Dort präsentiert sich der junge Rüde nach Angaben des Tierheims noch als kleiner "Rambo" und müsse gezielt trainieren, um entspannter unterwegs zu sein.
Hinzu kommt ein rassetypischer Jagdtrieb. Als Englisch-Setter-Mischling reagiert Anjo besonders aufmerksam auf Bewegungsreize und benötigt daher Menschen, die Erfahrung mit aktiven Hunden haben oder bereit sind, sich intensiv mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen.
Gesucht werden deshalb aktive Halter, die ihm sowohl ausreichend Bewegung als auch geistige Auslastung bieten können.
Gleichzeitig müsse Anjo lernen, im Alltag zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Kinder im Haushalt sollten bereits sicher im Umgang mit lebhaften Hunden sein.
Wer kann Anjo ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Für die Tierpfleger steht fest: Anjo ist kein fertiger Hund, sondern ein "Rohdiamant", der hier und da noch geschliffen werden möchte. Wer Freude daran hat, gemeinsam mit einer intelligenten und motivierten Fellnase zu arbeiten, könnte in ihm einen treuen Begleiter fürs Leben finden.
Etwaige Interessenten, die dem liebenswerten Anjo eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz