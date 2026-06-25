Kleiner "Rambo" sucht neues Zuhause: Warum Junghund Anjo noch nicht bei jedem landen kann

Mainz - Nicht jeder Vierbeiner kommt als perfekt erzogener Familienhund daher. Manchmal braucht es Zeit, Geduld und eine Portion Hundeverstand, damit aus einem wilden Jungspund ein treuer Begleiter wird. Genau so ein Kandidat ist Anjo, ein junger Englisch-Setter-Mischling, der aktuell im Tierheim auf sein neues Zuhause wartet.

Setter-Mischling Anjo ist am 25. Mai 2025 geboren und damit gerade einmal ein Jahr alt. © Tierheim Mainz

Der im Mai 2025 geborene Rüde, der aktuell mit dem Mainzer Tierheim vorliebnehmen muss, gilt als freundlich, aufgeschlossen und äußerst lernwillig.

Im Umgang mit Menschen zeigt Anjo viel Begeisterung, allerdings fehlt ihm dabei noch das nötige Feingefühl. Das Tierasyl beschreibt ihn als etwas distanzlos, weshalb er seine Freude oftmals zu stürmisch ausdrückt.

Trotzdem bringt der junge Vierbeiner viel Potenzial mit. Er arbeitet gerne mit seinen Bezugspersonen zusammen und zeigt sich offen für Training und neue Aufgaben.

Stubenrein ist Anjo bereits, benötigt aber auf jeden Fall eine konsequente und liebevolle Erziehung.

Aufgrund schlechter Erfahrungen in seiner Vergangenheit kann Anjo derzeit noch nicht alleine zu Hause bleiben. Das Vertrauen müsse laut Tierheim mit viel Geduld, Verständnis und in kleinen Schritten neu aufgebaut werden.

Im Kontakt mit seinen Artgenossen zeigt sich der Setter-Mischling grundsätzlich verträglich. Allerdings fehlt ihm auch hier häufig das Gespür für die nötige Distanz und eine höfliche Kommunikation.