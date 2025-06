Labrador-Mix hat ein Problem: Findet Ashton trotzdem sein Happy End?

Er reagiert schnell frustriert, gerade wenn bei Hundebegegnungen kein Kontakt möglich ist, oder wenn er andere Reize nicht erreichen kann. In solchen Situationen kann Ashton ganz schön ungemütlich werden. Eine geduldige Hand, die ruhig bleiben kann, ist daher besonders wichtig für ihn.

Der Labrador-Mix braucht eine konsequente Führung. Mit anderen Hunden kommt er nicht zurecht. Idealerweise findet er ein Zuhause in einer ruhigen Gegend, wo er wenig Aufregung findet.

Hamstermädchen Neunchen hofft auf ein abwechslungsreiches Gehege. © Tierheim München

Auch 18 Hamster warten derzeit im Münchner Tierheim auf ein Plätzchen. Sie wurden Mitte Mai aus schlechter Haltung gerettet. Acht der Hamster sind weiblich, zehn männlich.

Eine von ihnen ist das Goldhamstermädchen Neunchen (geschätzt 1 bis 2 Jahre alt). Sie ist sehr lieb und freundlich und wird ihren künftigen Besitzern sicher viel Freude bereiten.

Hamster sollten als Einzelgänger grundsätzlich allein gehalten werden, bestenfalls in einem abwechslungsreich gestalteten Nagerarium. So kann man die Tierchen auch in ihrem selbst angelegten Tunnelsysteme fabelhaft beobachten.

Alle weiteren Anforderungen an die Haltung von Hamstern erfährst Du im Kleintierhaus des Tierheims. Wenn Du ein Herz für eins der kleinen Schätzchen hast, dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100052 oder per E-Mail an: kleintierhaus@tierheim-muenchen.de.