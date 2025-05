Lieb und durch nichts aus der Ruhe zu bringen: Dieser Akita ist etwas Besonderes

Ihre Pfleger beschrieben die Hündin nämlich als sehr liebe und aufgeweckte Begleiterin, die sich weder vom stressigen Alltag in der Einrichtung, noch von Artgenossen aus der Ruhe bringen lässt.

Elli kam im Jahr 2016 zur Welt und wurde von ihrem ehemaligen Herrchen kürzlich in die Hände der Kölner Tierretter übereignet, weil der Mann ins Krankenhaus musste und sich auch in Zukunft leider nicht mehr um die Vierbeinerin kümmern kann.

Für die neunjährige Hündin suchen die Tierretter nach Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Akitas haben. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Auch auf ihren Spaziergängen verhält sich die Vierbeinerin tiefenentspannt und genießt ihre Ründchen durch den Wald in vollen Zügen, sodass das Tierheim seinen Schützling glatt als "Akita-Light" bezeichnete. "Die Gassigänger mögen sie sehr, weil sie einfach so in sich ruhend ist", schwärmten die Mitarbeiter.

Für die neunjährige Fellnase suchen die Tierretter nach Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Akitas haben und in einem Haus mit Garten wohnen. Für ein Leben in der Großstadtwohnung sei Elli hingegen nicht geeignet.

Wer Elli ein neues Zuhause schenken und die Hündin kennenlernen möchte, kann per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über sie gibt's zudem auf der Website des Tierheims.